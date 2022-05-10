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Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра. Это следует из данных на официальном сайте Гидрометцентра.
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — сказано в сообщении учреждения.
Предупреждение объявлено из-за сильного ветра в регионе. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду. Желтый уровень опасности действует с 10 до 18 часов вторника, 10 мая, в Москве, и с 10 до 19 часов того же дня в Подмосковье.
В понедельник, 9 мая, Гидрометцентр объявлял желтый уровень опасности в утренние часы. Причиной также стал сильный ветер.