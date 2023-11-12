«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области

«Желтый» уровень погодной опасности ввели в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра. Предупреждение появилось на сайте Гидрометцентра России.

По информации синоптиков, до 9:00 14 ноября на территории столичного региона ожидается сильный ветер с порывами до 15-17 метров в секунду.

При этом в воскресенье в Москве ожидается сильный дождь с температурой воздуха до 5-7 градусов тепла. В понедельник город ожидают осадки в виде мокрого снега.

Ранее ЛОР-врач предупредил о смертельной опасности невылеченного насморка.