09:29, 12 ноября 2023
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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области
В Москве и Подмосковье ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
«Желтый» уровень погодной опасности ввели в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра. Предупреждение появилось на сайте Гидрометцентра России.
По информации синоптиков, до 9:00 14 ноября на территории столичного региона ожидается сильный ветер с порывами до 15-17 метров в секунду.
При этом в воскресенье в Москве ожидается сильный дождь с температурой воздуха до 5-7 градусов тепла. В понедельник город ожидают осадки в виде мокрого снега.
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