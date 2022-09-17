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10:19, 17 сентября 2022
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«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве
Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе, сообщает Гидрометцентр России. В Москве и Московской области ожидается сильный ветер, местами с порывами 15метров в секунду.

Предупреждение об опасности действует до 20:00 субботы, 17 сентября, в Москве и до 21 часа субботы, 17 сентября, в Московской области.

Днем в Москве температура поднимется до 16-18 градусов тепла. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил отсутствие бабьего лета в Москве.

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