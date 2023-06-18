10:42, 18 июня 2023
1 мин.
«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье
«Желтый» уровень пожарной опасности объявили в Москве и Подмосковье.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Об объявленном в Москве и Подмосковье «желтом» уровне пожарной оасностипредупреждает Гидрометцентр России.
«Пожарная опасность. Период предупреждения — до 10:00 вторника, 20 июня. Высокая пожарная опасность 4-го класса», — говорится в сообщении.
По прогнозу ведомства, в воскресенье, 18 июня, жителей региона ожидает переменная облачность, преимущественно без осадков.
Ранее синоптик Леус рассказал об уходе 30-градусной жары из Москвы и Подмосковья.