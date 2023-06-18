«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье

Об объявленном в Москве и Подмосковье «желтом» уровне пожарной оасностипредупреждает Гидрометцентр России.

«Пожарная опасность. Период предупреждения — до 10:00 вторника, 20 июня. Высокая пожарная опасность 4-го класса», — говорится в сообщении.

По прогнозу ведомства, в воскресенье, 18 июня, жителей региона ожидает переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ранее синоптик Леус рассказал об уходе 30-градусной жары из Москвы и Подмосковья.