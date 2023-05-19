«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за высокого риска пожаров, сообщает Гидрометцентр России.

«Пожарная опасность. Период предупреждения до 22:00 20 мая», — говорится в сообщении. Предостережение также актуально для жителей Московской области.

Главное управление МЧС России по Москве рекомендует соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнем, быть бдительными.

Ранее в Подмосковье продлили «желтый» уровень погодной опасности.