10:53, 19 мая 2023
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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за высокого риска пожаров.
Фото: Артур Новосильцев / Агентство «Москва»
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за высокого риска пожаров, сообщает Гидрометцентр России.
«Пожарная опасность. Период предупреждения до 22:00 20 мая», — говорится в сообщении. Предостережение также актуально для жителей Московской области.
Главное управление МЧС России по Москве рекомендует соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнем, быть бдительными.
Ранее в Подмосковье продлили «желтый» уровень погодной опасности.