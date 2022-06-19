В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности

В столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра и грозы. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Предупреждение будет действовать в воскресенье, 19 июня, с 10:00 до 21:00 в Москве и Подмосковье. Погода в регионе ожидается облачная с прояснениями. Воздух в столице прогреется до 23-25 градусов, в области ожидается 20-25 градусов. Пройдет кратковременный дождь и местами гроза.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на выходных в Москве ожидается переменчивая погода с ливнями и солнцем.