«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве до воскресенья, 22 января, передает Гидрометцентр России.

«Гололедица, местами сильная. Период предупреждения до 11:00 22 января», — говорится в сообщении о ситуации в Москве. Аналогичное предупреждение действует и на территории Подмосковья до 23:00 субботы, 21 января.

По данным синоптиков, в воскресенье в столице ожидается до минус 1-3 градусов мороза, облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил москвичей о резком скачке атмосферного давления в субботу, 21 января.