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09:42, 22 января 2023
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«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве
Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Московской области до понедельника, 23 января, передает Гидрометцентр России.

«Гололедица, местами сильная. Период предупреждения до 1:00 23 января», — говорится в сообщении о ситуации в Москве. Аналогичное предупреждение действует и на территории Подмосковья.

По информации синоптиков, в воскресенье, 22 января, в столице ожидается до минус 1-3 градусов, облачно с прояснениями, местами небольшой снег. В понедельник также ожидается до минус трех градусов, но без осадков.

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова назвала самый теплый день предстоящей недели.

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