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09:39, 23 января 2023
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«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Московской области до вторника, передает Гидрометцентр России.

«Гололедица. Период предупреждения до 10:00 вторника, 24 января», — говорится в сообщении о ситуации в Москве. Аналогичное предупреждение действует и на территории Подмосковья.

По информации синоптиков, в понедельник и во вторник в городе ожидается до минус 1-3 градусов, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова назвала самый теплый день наступившей недели.

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