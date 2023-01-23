«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Московской области до вторника, передает Гидрометцентр России.

«Гололедица. Период предупреждения до 10:00 вторника, 24 января», — говорится в сообщении о ситуации в Москве. Аналогичное предупреждение действует и на территории Подмосковья.

По информации синоптиков, в понедельник и во вторник в городе ожидается до минус 1-3 градусов, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова назвала самый теплый день наступившей недели.