«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье

«Желтый» уровень погодной опасности из-за ветра объявили в Москве и Подмосковье, предупреждает Гидрометцентр России.

«Ветер. Местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении ведомства.

Период предупреждения: с 12:00 до 18:00 воскресенья, 24 сентября.

Ранее об окончании бабьего лета в столичном регионе заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.