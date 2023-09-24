09:54, 24 сентября 2023
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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье
«Желтый» уровень погодной опасности из-за ветра объявили в Москве и Подмосковье.
Фото: Dmitry Grachyov / Unsplash
«Желтый» уровень погодной опасности из-за ветра объявили в Москве и Подмосковье, предупреждает Гидрометцентр России.
«Ветер. Местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении ведомства.
Период предупреждения: с 12:00 до 18:00 воскресенья, 24 сентября.
Ранее об окончании бабьего лета в столичном регионе заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.