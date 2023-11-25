«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области

«Желтый» уровень погодной опасности ввели в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра. Предупреждение появилось на сайте Гидрометцентра России.

По информации метеослужбы, 26 ноября с 21:00 до 00:00 28 ноября в столице ожидается сильный, местами мокрый снег. Также в этот период прогнозируется сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду и на дорогах сильная гололедица.

Ранее был раскрыт прогноз погоды на новогодние праздники в Москве.