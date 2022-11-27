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09:57, 27 ноября 2022
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«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве
Фото: Max Shilov / Unsplash

Ранее объявленный «желтый» уровень погодной опасности был продлен в московском регионе на несколько часов, предупредил Гидрометцентр России.

«Гололедица. Период предупреждения — до 21:00 понедельника, 28 ноября», — говорится в сообщении синоптиков.

Ранее о наступлении настоящих январских морозов москвичей предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он заявил, что понижение температуры в городе ожидается в начале следующей недели.

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