«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве

Ранее объявленный «желтый» уровень погодной опасности был продлен в московском регионе на несколько часов, предупредил Гидрометцентр России.

«Гололедица. Период предупреждения — до 21:00 понедельника, 28 ноября», — говорится в сообщении синоптиков.

Ранее о наступлении настоящих январских морозов москвичей предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он заявил, что понижение температуры в городе ожидается в начале следующей недели.