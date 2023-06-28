«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе, сообщает Гидрометцентр России.

Синоптики предупреждают о сильных дождях с грозами в Москве и области. Предупреждение действует 21.00 среды, 28 июня, до 21.00 четверга, 29 июня.

Температура днем в Москве достигнет 20-22, а в области — 19-24 градусов. Ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду.

Ранее о ливнях и грозах в последние дни июня предупредила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее прогнозу, в городе можеть выпасть треть месячной нормы осадков.