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В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Фото: Тихонова Пелагия / АГН «Москва»

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и области в четверг, 28 июля. В предупреждении Гидрометцентра России говорится о грозах.

«Днем — дождь, местами сильный, гроза, местами град, температура в Москве — 25-27 градусов, по области — 23-28 градусов, ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Предупреждение о ветре и дожде действительно до 21.00 четверга, о грозах — до полуночи.

Ранее спад жары в регионе в четверг спрогнозировала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

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