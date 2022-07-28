В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и области в четверг, 28 июля. В предупреждении Гидрометцентра России говорится о грозах.

«Днем — дождь, местами сильный, гроза, местами град, температура в Москве — 25-27 градусов, по области — 23-28 градусов, ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Предупреждение о ветре и дожде действительно до 21.00 четверга, о грозах — до полуночи.

Ранее спад жары в регионе в четверг спрогнозировала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.