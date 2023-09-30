«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области

«Желтый» уровень погодной опасности ввели в Москве и Подмосковье. Предупреждение появилось на сайте Гидрометцентра России.

По данным метеослужбы, 1 октября в столичном регионе ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду. Предупреждение действует с 9:00 до 21:00.

По информации синоптиков, в воскресенье днем прогнозируется до плюс 15-17 градусов, облачно, местами дожди.

Ранее метеоролог Тишковец заявил об апогее бабьего лета в Москве.