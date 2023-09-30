09:27, 30 сентября 2023
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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области
В Москве и Подмосковье ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра.
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»
«Желтый» уровень погодной опасности ввели в Москве и Подмосковье. Предупреждение появилось на сайте Гидрометцентра России.
По данным метеослужбы, 1 октября в столичном регионе ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду. Предупреждение действует с 9:00 до 21:00.
По информации синоптиков, в воскресенье днем прогнозируется до плюс 15-17 градусов, облачно, местами дожди.
Ранее метеоролог Тишковец заявил об апогее бабьего лета в Москве.