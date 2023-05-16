11:01, 16 мая 2023
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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Подмосковье
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Подмосковье из-за высокого риска пожаров.
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Подмосковье из-за высокого риска возникновения пожаров, сообщает Гидрометцентр России.
Предупреждение действует до 23:00 среды, 17 мая. Предпоследний, четвертый уровень пожарной опасности объявлен на территории Волоколамска, Клина, Нового Иерусалима и Наро-Фоминска.
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