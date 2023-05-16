«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Подмосковье из-за высокого риска возникновения пожаров, сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение действует до 23:00 среды, 17 мая. Предпоследний, четвертый уровень пожарной опасности объявлен на территории Волоколамска, Клина, Нового Иерусалима и Наро-Фоминска.

Ранее Вильфанд спрогнозировал самый жаркий день наступившей недели в Москве.