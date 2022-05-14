В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра

В Москве и Подмосковье 14 мая продлили желтый уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра РФ.

Предупреждение будет действовать до 21:00 субботы, 14 мая. Ранее оно действовало до 12:00. По прогнозам метеорологов, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Также сообщается, что днем в столице будет 15-17 градусов тепла с небольшими осадками. Ночью температура опустится до плюс 7 градусов. В Подмосковье ожидается плюс 13-18 градусов тепла, ночью до плюс 4 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей об аномальном похолодании в начале следующей недели.