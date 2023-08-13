09:34, 13 августа 2023
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«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Подмосковье
«Желтый» уровень погодной опасности из-за грозы продлили в Подмосковье.
Фото: Dmitry Grachyov / Unsplash
«Желтый» уровень погодной опасности из-за грозы продлили в Подмосковье, предупреждает Гидрометцентр России.
Период предупреждения — до 12:00 воскресенья, 13 августа.
После этого, согласно прогнозу специалистов, погода наладится и станет безопасной до 22:00 понедельника, 14 августа.
Ранее о резких перепадах погоды в Москве до конца августа предупредил синоптик Александр Ильин.