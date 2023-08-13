«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Подмосковье

«Желтый» уровень погодной опасности из-за грозы продлили в Подмосковье, предупреждает Гидрометцентр России.

Период предупреждения — до 12:00 воскресенья, 13 августа.

После этого, согласно прогнозу специалистов, погода наладится и станет безопасной до 22:00 понедельника, 14 августа.

Ранее о резких перепадах погоды в Москве до конца августа предупредил синоптик Александр Ильин.