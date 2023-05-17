Жена Павла Прилучного раскрыла набранный за время беременности вес

Набранный за время беременности вес раскрыла на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), жена актера Павла Прилучного, актриса Зепюр Брутян.

Знаменитость призналась в наборе 14 килограммов за период вынашивания ребенка и отметила, что спустя чуть более полмесяца после родов ее весы показывают на восемь килограммов меньше, чем в конце срока беременности.

Кроме того, Брутян рассказала о своих родах. «Роды для меня были загадкой. Я рада, что не забивала голову страхами. Нет ничего страшного, особенно, когда ты понимаешь, что каждая схватка — это приближение встречи с малышом, которого ты ждал девять месяцев», — написала она.

Роды были естественными, с эпидуральной анестезией и длились 15 часов, отметила артистка. Прилучный был с супругой до и сразу после появления малыша, он сам перерезал пуповину.

Ранее жена Павла Прилучного показала живот через две недели после родов.