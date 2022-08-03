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Стало известно о желании женатых мужчин зарабатывать больше холостяков

Стало известно о желании женатых мужчин зарабатывать больше холостяков
Фото: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Зарплатные ожидания у женатых мужчин на 13 процентов больше, чем у холостяков, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследования аналитиков сервиса «Зарплата.ру».

«В разбивке по возрастным группам самая заметная разница в группе мужчин 35-45 лет: в этом возрасте представители сильного пола в браке устанавливают в своих требованиях к желаемой работе зарплату на 24 процента выше в сравнении с холостыми», — говорится в сообщении.

Результаты исследования показали, что 34 процента респондентов в возрасте до 55 лет брали подработки после вступления в брак, а еще 32 процента — меняли место работы на более высокооплачиваемое.

Ранее в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений сообщили о росте доходов москвичей.

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