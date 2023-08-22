Женщина на гироскутере уронила коляску с младенцем и попала на видео

Жительница Подмосковья на гироскутере уронила коляску с ребенком и возмутила россиян.Видео появилось в группе «Люберцы Life™» социальной сети «ВКонтакте».

В ролике женщина неуверенно едет на гироскутере и при этом катит коляску. В результате она падает и опрокидывате коляску. Видно, как на помощь ей спешат прохожие. О состоянии ребенка не сообщается.

«Печально, когда раньше был прогресс, а теперь один сплошной регресс! Мамке премию Дарвина», «Отрицательная селекция во всей красе», «Вместо головы ведро пустое», «Обленились вконец, даже уже ногами пошевелить не могут», «Яжемать 1000лвла», «Жесть конечно», — написали пользователи сети.

Ранее было опубликовано видео падения пьяного мужчины на коляску с ребенком в Москве.