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09:38, 27 сентября 2022
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В Москве женщина выбросила недоношенного ребенка в мусорный контейнер

В Москве женщина выбросила недоношенного ребенка в мусорный контейнер
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

По факту обнаружения на улице Матвеевская в столице плода недоношенного ребенка проводится доследственная проверка. По данным ГСУ СК России по Москве, вечером в понедельник, 26 сентября, его выбросила в мусорный контейнер женщина 1987 года рождения.

«Следствием установлена женщина, которая родила в тот же день. С ее слов, ребенок не подавал признаков жизни. Она поместила плод в полиэтиленовый пакет, после чего выбросила в мусорный контейнер вблизи квартиры в районе Очаково-Матвеевское», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, ребенок родился примерно на пятом месяце беременности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Подмосковье задержали россиянку, убившую своего десятимесячного ребенка. 34-летняя женщина задушила дочь во время прогулки, а затем закопала тело младенца.

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