В Москве женщина выбросила недоношенного ребенка в мусорный контейнер

По факту обнаружения на улице Матвеевская в столице плода недоношенного ребенка проводится доследственная проверка. По данным ГСУ СК России по Москве, вечером в понедельник, 26 сентября, его выбросила в мусорный контейнер женщина 1987 года рождения.

«Следствием установлена женщина, которая родила в тот же день. С ее слов, ребенок не подавал признаков жизни. Она поместила плод в полиэтиленовый пакет, после чего выбросила в мусорный контейнер вблизи квартиры в районе Очаково-Матвеевское», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, ребенок родился примерно на пятом месяце беременности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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