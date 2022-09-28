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10:10, 28 сентября 2022
1 мин.

Женская драка в подмосковной маршрутке попала на видео

Женская драка в подмосковной маршрутке попала на видео
Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»

Две женщины устроили драку в маршрутном такси, стоявшем у жилого комплекса «Пригород Лесное» в подмосковной деревне Мисайлово. Конфликт попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва с огоньком».

«В ЖК "Пригород Лесное" страсти на остановке накаляются. На глазах других пассажиров произошла драка перед маршруткой», — подписали ролик администраторы канала.

На кадрах одна женщина из салона пытается ударить ногой другую, стоящую у входа в маршрутку. Далее драка продолжается уже в салоне. Все это время другие пассажиры пытаются разнять женщин.

Ранее у жилого комплекса «Пригород Лесное» неоднократно были замечены огромные очереди из людей, ожидающих автобус до Москвы.

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