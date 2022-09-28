Женская драка в подмосковной маршрутке попала на видео

«В ЖК "Пригород Лесное" страсти на остановке накаляются. На глазах других пассажиров произошла драка перед маршруткой», — подписали ролик администраторы канала.

На кадрах одна женщина из салона пытается ударить ногой другую, стоящую у входа в маршрутку. Далее драка продолжается уже в салоне. Все это время другие пассажиры пытаются разнять женщин.

Ранее у жилого комплекса «Пригород Лесное» неоднократно были замечены огромные очереди из людей, ожидающих автобус до Москвы.