11:05, 28 июня 2023
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Жесткое столкновение мотоцикла с BMW в центре Москвы попало на видео
В центре Москвы произошло ДТП с участием мотоцикла, легкового автомобиля и пешехода.
Кадр: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»
В центре Москвы произошло ДТП с участием мотоцикла, легкового автомобиля и пешехода. Жесткое столкновение на Трубной площади попало на видео, опубликованное в Telegram-канале столичного Дептранса.
По данным Госавтоинспекции, виновником ДТП оказался мотоциклист, пересекавший перекресток на запрещающий сигнал светофора. После столкновения он по инерции перелетел через машину и сбил с ног мужчину на переходе.
В результате водитель автомобиля не пострадал, повреждения получили только мотоциклист и пешеход.
Ранее подросток погиб в аварии с мотоциклом в Москве.