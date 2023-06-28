Жесткое столкновение мотоцикла с BMW в центре Москвы попало на видео

В центре Москвы произошло ДТП с участием мотоцикла, легкового автомобиля и пешехода. Жесткое столкновение на Трубной площади попало на видео, опубликованное в Telegram-канале столичного Дептранса.

По данным Госавтоинспекции, виновником ДТП оказался мотоциклист, пересекавший перекресток на запрещающий сигнал светофора. После столкновения он по инерции перелетел через машину и сбил с ног мужчину на переходе.

В результате водитель автомобиля не пострадал, повреждения получили только мотоциклист и пешеход.

Ранее подросток погиб в аварии с мотоциклом в Москве.