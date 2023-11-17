Жесткое задержание ОМОНом подмосковных домушников попало на видео

Полицейские с помощью ОМОНа «Пересвет» задержали подмосковных домушников. Об этом «Мосленте» сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Московской области.

Отмечается, что в одном из СНТ в поселке Дорохово двое мужчин отжали окно дачного дома и украли бытовую технику.

Злоумышленников задержали по адресам в Волоколамском и Истринском городских округах. Во время обысков обнаружена и изъята часть похищенного имущества: большое количество электроинструментов и другого строительного оборудования. Полицейские проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории семи городских округов.

Ранее в элитном бизнес-клубе Москвы прошли массовые задержания.