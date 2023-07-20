Жесткое задержание столичного вора спецназом попало на видео
Спецназ задержал обокравшего московскую стоматологию на 1,8 миллиона рублей мужчину.
Обокравшего стоматологическую клинику в Москве на 1,8 миллиона рублей мужчину задержали с помощью спецназа, сообщает «МВД Медиа» и делился кадрами с места событий.
По данным ведомства, в полицию с заявлением о краже крупной суммы обратился один из руководителей стоматологии. Изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники при силовой поддержке спецподразделения задержали 41-летнего подозреваемого.
По предварительной версии, узнав о хранящейся в кассе клиники крупной сумме денег, мужчина решил их присвоить. Он подобрал код от охранной системы, беспрепятственно проник в помещение, взял деньги и скрылся.
При обыске в квартире подозреваемого нашли 1,3 миллиона рублей, остальные деньги вор успел потратить. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемого посадили под домашний арест.
Ранее сообщалось, что сборщик мебели украл из квартиры москвички ювелирные украшения на 1,5 миллиона рублей.