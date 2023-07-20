Жесткое задержание столичного вора спецназом попало на видео

По предварительной версии, узнав о хранящейся в кассе клиники крупной сумме денег, мужчина решил их присвоить. Он подобрал код от охранной системы, беспрепятственно проник в помещение, взял деньги и скрылся.

При обыске в квартире подозреваемого нашли 1,3 миллиона рублей, остальные деньги вор успел потратить. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемого посадили под домашний арест.

Ранее сообщалось, что сборщик мебели украл из квартиры москвички ювелирные украшения на 1,5 миллиона рублей.