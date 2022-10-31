Предложение жилья эконом-класса резко выросло в Москве, сообщает РБК со ссылкой на аналитиков компании «Метриум». Специалисты дали объяснение этому скачку.

«Увеличение предложения столичных новостроек самого нижнего ценового сегмента риелторы объясняют изменением структуры спроса. Цены на первичное жилье в Москве за последние два года выросли на 40-50 процентов, тогда как доходы потенциальных покупателей снизились, а их рублевые сбережения обесценились», — заявила управляющий партнер «Метриума» Надежда Коркка. По ее словам, это и сформировало спрос на самое доступное жилье.

Вторая причина — доступная ипотека. «Низкие ставки привлекли на рынок клиентов, которые могут позволить себе купить небольшую студию или однокомнатную квартиру стоимостью от пяти до десяти миллионов рублей», — сказала эксперт.

В сентябре 2022 года на первичном рынке Старой Москвы продавалась тысяча квартир и апартаментов эконом-класса, что в 4,5 раза больше показателя годичной давности. В Новой Москве за год количество аналогичных предложений выросло в 2,5 раза, до 900 лотов.

Ранее сообщалось, что в Москве резко упала стоимость арендного жилья. В среднем снижение цен варьируется в диапазоне от шести до девяти процентов.