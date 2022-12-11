В России начали продавать жилье с большими скидками, дисконт на квартиры в новостройках достигает 20 процентов. Об этом «Известиям» рассказал директор департамента продаж федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

«Большинство застройщиков традиционно устраивают распродажи в конце года, в ход идут все инструменты стимулирования спроса — от кладовок и паркингов в подарок до скидок. Сейчас часть застройщиков готовы делать скидки до 20 процентов на квартиры от двух комнат и более», — отметил эксперт.

Он также рассказал, что на изменение цен влияет неопределенность судьбы проекта льготных ипотек. Зайцев объяснил, что большие скидки на жилье будут держаться до тех пор, пока существует риск закрытия программы субсидированных ставок в январе.

Ранее были названы города Подмосковья с максимально подешевевшим жильем.