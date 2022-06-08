«Жилфонд» оценил востребованность ипотеки после снижения ставки

Востребованность ипотеки после снижения ставки оценил в беседе с «Лентой.ру» директор «Жилфонда» Александр Чернокульский.

По словам специалиста, снижение ставки с 14 до 11 процентов не вернет рынок на докризисный уровень. Так, за апрель количество ипотечных сделок на вторичном рынке сократилось в четыре раза, отмечается в исследовании компании. Это связано с тем, что переплата по-прежнему остается существенной.

Чернокульский добавил, что на сегодня стоимость ипотеки обходится дороже арендной платы за аналогичную квартиру. А возвращение к показателям прошлых лет возможно только в том случае, если ежемесячные выплаты по жилищным кредитам сравняются с ценами за съем квартир или станут ниже.

Ранее москвичи начали массово отказываться от ипотеки. Апрельский результат стал наименьшим с января прошлого года. Тогда на первичном и вторичном рынках Москвы было заключено 5 948 сделок.