Житель Москвы убил свою подругу из-за квартиры

В Подмосковье перед судом предстанет житель Москвы, обвиняемый в разбое и убийстве своей подруги из-за квартиры, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

«11 сентября 2021 года мужчина пришел домой к потерпевшей, после чего под ложным предлогом заманил ее в безлюдное место вблизи железнодорожной станции "Кучино", где нанес ей множественные удары ножом. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, обвиняемый спланировал убийство в сентябре 2021 года, когда узнал, что его подруга собирается продать квартиру. Он заранее наметил место преступления и пути подхода к нему без камер видеонаблюдения и подготовил себе алиби.. И хотя он получил долю от продажи в четыре миллиона рублей, но решил забрать всю оставшуюся сумму.

На допросе у следователя мужчина признался в содеянном и сообщил о об обстоятельствах и мотивах совершенного им преступления, сообщает следствие.

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