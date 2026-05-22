Житель Москвы выдавал себя за полицейского и нападал на девушек

В Москве задержали мужчину, который выдавал себя за сотрудника полиции и знакомился с девушками в парке Сокольники. Об этом со ссылкой на столичные правоохранительные органы сообщил «МК» в Telegram-канале.

«42-летний "пикапер" родом из Улан-Удэ, но уже давно живет в Москве, работает в магазине, причем у него есть жена и двое маленьких детей. Однако это не мешало ему ухаживать за незнакомыми девушками, причем весьма своеобразным способом», — говорится в сообщении.

По данным издания, мужчина показывал поддельное удостоверение и рассказывал прохожим о якобы проводимой спецоперации. Сначала он говорил девушкам, что ищет подозреваемого в убийстве, а затем убеждал их помочь ему «для конспирации», изображая пару во время прогулки по парку.

Во время общения с одной из девушек мужчина начал вести себя агрессивно. 18-летняя москвичка смогла вырваться и обратилась за помощью к прохожим. Очевидцы удерживали подозреваемого до приезда настоящих полицейских.

Как пишет «МК», у мужчины дома нашли поддельное удостоверение сотрудника полиции. Сейчас следователи возбудили уголовное дело по статьям о насильственных действиях сексуального характера и подделке документов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали серийного поджигателя.