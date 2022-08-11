Вчера в 23:32
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Житель Подмосковья разбил топором прилавок с пирожными и попал на видео
Кадр: Telegram-канал «Подмосковье сегодня»
Житель подмосковной Электростали разбил топором прилавок с пирожными. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Подмосковье сегодня».
По данным источника, мужчина зашел в местный гипермаркет, разбил товором витрину и стекло магазина и вышел на улицу. Очевидцы рассказывают, что во время происходящего нарушитель был совершенно спокоен. Покупателям магазина удалось его задержать и отвести к сотрудникам полиции.
Ранее стало известно, что в Москве мужчина разбил 20 припаркованных авто и попал на видео.