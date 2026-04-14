Опубликовано 13 апреля 2026, 23:261 мин.
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили об опасности
В Москве и Подмосковье 14 апреля объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре России, отметив, что причиной стал ожидаемый сильный порывистый ветер.
Ветер будет дуть с северо-востока, а его порывы достигнут 15 метров в секунду.
Такая скорость ветра в порывах, согласно шкале Бофорта, оценивается в семь баллов из 12 возможных и называется «крепким ветром».
Предупреждение о погодной опасности действует с 09:00 до 21:00 по московскому времени.
Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала о кучевой облачности, которая будет развиваться в столице 14 апреля, а также может спровоцировать первую весеннюю грозу.