Жителей Москвы и Подмосковья предупредили об опасности

В Москве и Подмосковье 14 апреля объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре России, отметив, что причиной стал ожидаемый сильный порывистый ветер.

Ветер будет дуть с северо-востока, а его порывы достигнут 15 метров в секунду.

Такая скорость ветра в порывах, согласно шкале Бофорта, оценивается в семь баллов из 12 возможных и называется «крепким ветром».

Предупреждение о погодной опасности действует с 09:00 до 21:00 по московскому времени.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала о кучевой облачности, которая будет развиваться в столице 14 апреля, а также может спровоцировать первую весеннюю грозу.