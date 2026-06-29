Жителей Москвы попросили быть внимательными на улице

Дожди с грозой и усилением ветра до 17 метров в секунду ожидаются в Москве в понедельник, 29 июня. Об этом говорится в канале комплекса городского хозяйства города в «Макс».

«По прогнозам синоптиков, сегодня в столице местами ожидается кратковременный дождь. Возможна гроза, при грозе порывы ветра до 17 метров в секунду», — сообщили там.

Горожан призвали быть внимательнее на улице: не укрываться под деревьями и отказаться от парковки авто вблизи шатких конструкций.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в четверг, 2 июля, в Москву придет 30-градусная жара.