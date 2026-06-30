Жителей Подмосковья предупредили о тумане

Столичный регион под утро 30 июня окажется в тумане. Соответствующее объявление выпущено в канале государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Московской области в мессенджере Макс.

В отдельных районах видимость упадет до 200 метров. Погода прояснится только в утренние часы. Спасатели призвали жителей региона к осторожности.

Гидрометцентр РФ из-за тумана объявил в Подмосковье желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует до 06:00 утра 30 июня. При этом, по данным синоптиков, столицу погодное явление не затронет.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в первую пятидневку июля в Москву вернется 30-градусная жара.