Жителей Подмосковья предупредили о заморозках

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Подмосковье в ближайшее время ожидаются заморозки. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, в Московской и прилегающих областях температура ночью и утром будет опускаться до минус 3 градусов. При этом самое сильное похолодание ожидается в Калининградской области, подчеркнул синоптик.

Ранее климатолог Алексей Кокорин заявил, что летом в Москве будут чаще случаться торнадо и сильные ветры. По словам эксперта, погодные аномалии связаны с изменением климата. Институт физики и атмосферы РАН тщательно изучает вопрос смерчей и торнадо в России и наблюдает их учащение.