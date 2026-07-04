Жителей Подмосковья предупредили об отключении электроэнергии

Жителей Подмосковья предупредили о плановых отключениях электроэнергии 6 июля. Как сообщили в пресс-службе «Мособлэнерго», это затронет городские округа Коломна, Фрязино, Одинцовский городской округ и Королев.

Отключение будет связано с техническими работами для повышения надежности электроснабжения потребителей.

Так, планируется отключить потребителей по следующим адресам: с 13:30 до 15:00 в городе Озеры, на улицах Исаева и Ленина, с 09:00 до 19:00 в Коломне на улице Набережная в домах номер 15, 18, 19, 21, 23-26 и 28. А также в деревне Александровка с 09:00 до 11:00.

Отключения электричества будут с 10:00 до 14:00 и в домах номер 7, 9, 11 по проспекту Десантников в городе Фрязино.

С остальными адресами, которых коснется отключение электроэнергии 6 июля, пользователи могут ознакомиться в официальном канале «Мособлэнерго» в мессенджере Мах.