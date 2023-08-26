Жителей столичного региона предупредили о дожде

О дожде москвичей и жителей Подмосковья предупредил Гидрометцентр России. В субботу, 26 августа, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой дождь.

Дневная температура воздуха составит 20-22 градуса, ночная — 10-12 градусов тепла. В течение суток порывы ветра составят 2-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет на уровне 745-746 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус предупредил москвичей о наступлении сентябрьской погоды.