10:05, 26 августа 2023
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Жителей столичного региона предупредили о дожде
Гидрометцентр сообщил о небольшом дожде в столичном регионе.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
О дожде москвичей и жителей Подмосковья предупредил Гидрометцентр России. В субботу, 26 августа, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой дождь.
Дневная температура воздуха составит 20-22 градуса, ночная — 10-12 градусов тепла. В течение суток порывы ветра составят 2-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет на уровне 745-746 миллиметров ртутного столба.
Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус предупредил москвичей о наступлении сентябрьской погоды.