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19:30, 17 сентября 2022
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Жительница Подмосковья заявила на мужа в полицию из-за детского меню

Жительница Подмосковья заявила на мужа в полицию из-за детского меню
Фото: Providence Doucet / Unsplash

Жительница подмосковного Пушкина заявила на мужа в полицию из-за разногласий в кормлении ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным источника, у супругов случились разногласия из-за детского меню. Отец семейства дал трехлетней дочери пшеничную булку с сосиской. При этом мать девочки настаивает на том, чтобы ребенок соблюдал безглютеновую гипоаллергенную диету и утверждает, что ее муж не дает водить ребенка к врачам и обследовать на пищевые и бытовые аллергены.

Сообщается, что супруги так и не смогли договориться о рационе для ребенка. Придя к правоохранителям, женщина потребовала наказать своего мужа административным протоколом за «неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Ранее были выявлены главные причины тревоги родителей подростков.

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