18:09, 23 октября 2023
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Жительница Подмосковья украла сотни тысяч рублей у отчима
Жительница Подмосковья перевела со счета спящего отчима 300 тысяч рублей.
Фото: Cтанислав Трифонов / «Лента.ру»
Жительница Подмосковья перевела со счета спящего отчима 300 тысяч рублей, сообщает «МВД Медиа».
Ночью 19-летняя девушка пришла в квартиру отчима, открыв дверь своим ключом, взяла его телефон и перевела себе на счет 300 тысяч рублей. Мужчина в это время спал.
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