Жительница Подмосковья украла сотни тысяч рублей у отчима

Жительница Подмосковья перевела со счета спящего отчима 300 тысяч рублей, сообщает «МВД Медиа».

Ночью 19-летняя девушка пришла в квартиру отчима, открыв дверь своим ключом, взяла его телефон и перевела себе на счет 300 тысяч рублей. Мужчина в это время спал.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК России («Кража»). Девушка находится под подписками о невыезде и надлежащем поведении. Деньги она успела обналичить и потратить

Ранее жесткое задержание ОМОНом серийных домушников в Подмосковье попало на видео.