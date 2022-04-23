Жительница Подмосковья убила сожителя ножом и пришла в полицию с повинной. Сообщение об этом появилось на официальном сайте ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, в четверг, 21 апреля, в квартире жилого дома в микрорайоне Подрезково города Химки 46-летняя россиянка поссорилась со своим 30-летним сожителем. В ходе выяснения отношений женщина схватила нож и ударила им оппонента в грудь. От полученной травмы мужчина скончался на месте. Виновница сообщила о совершенном преступлении в правоохранительные органы.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, допросили обвиняемую по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и свидетелей. Женщина полностью признала свою вину, ее заключили под стражу. Был назначен ряд экспертиз, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что мужчина зарезал сына кухонным ножом в Подмосковье.