Жителям Москвы и Подмосковья рассказали об опасной погоде

«Желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и ветра продлили в Москве и Подмосковье, сообщает Гидрометцентр России.

Согласно прогнозам метеорологов, предупреждение о ветре с порывами до 17 метров в секунду действует до 18:00 субботы, 12 августа. Опасаться грозы стоит до 21:00 12 августа.

Жителей Подмосковья предупредили также о высокой пожарной опасности (местами — 4-й класс) до 22:00 12 августа.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности был объявлен до вечера пятницы, 11 августа.