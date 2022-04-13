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Жителям Москвы спрогнозировали облачность и дождь

Жителям Москвы спрогнозировали облачность и дождь
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Облачная погода и небольшой дождь ожидаются в столичном регионе в среду, 13 апреля. Об этом сообщает Гидрометцентр России, передает агентство «Москва».

Отмечается, что местами осадки будут умеренными. Температура воздуха в столице составит 8-10 градусов тепла, в Подмосковье — до 10 градусов. Также прогнозируется северный и северо-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление будет около 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании в предстоящие выходные. Температура воздуха в ночь на субботу, 15 апреля, упадет до нуля градусов.

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