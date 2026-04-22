Жителям Подмосковья пригрозили серьезными штрафами за разведение огня

Жителям Московской области грозит серьезный штраф за разведение открытого огня в лесу или на дачном участке. Об этом предупреждают в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону, передает «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что на территории области введен особый противопожарный режим, нарушение которого может обойтись в десятки тысяч рублей. Дачникам запрещено жечь костры, а за мангал или обычный костер грозит наказание, если рядом окажется сухая трава, не будет бочки с водой или хозяин оставит огонь без присмотра.

Кроме того, нельзя жечь пластик, резину, строительный мусор, химические вещества и глянцевые журналы, а сжигать сухую листву и мусор разрешается исключительно на специально оборудованных площадках.

За это предусмотрен штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей для обычных граждан, от 30 до 60 тысяч — для должностных, от 60 до 80 тысяч — для индивидуальных предпринимателей и от 400 до 800 тысяч — для юридических.

Ранее москвичам напомнили о штрафах за срыв цветов на городских аллеях и клумбах. В некоторых случаях нарушителя даже могут привлечь к административной ответственности и назначить арест на 15 суток.