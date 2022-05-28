Названы самые живописные места Москвы

Жителям столицы назвали самые живописные места Москвы. Подборку смотровых площадок, откуда открывается красивый вид, составил цифровой туристический сервис Russpass, сообщает пресс-служба правительства столицы.

Так, со смотровой площадки Российской академии наук на Андреевской набережной открывается вид на МГУ имени Ломоносова и монумент Победы на Поклонной горе. Отсюда же можно увидеть и Кремль. Выйдя на крышу Центрального детского магазина на Лубянке открывается вид на многие достопримечательности города.

Специальный гид поможет всем желающим посетить четыре площадки между колокольнями храма Христа Спасителя. «Запись на экскурсии ведется прямо при соборе. С высоты 40 метров открывается панорама на центр Москвы», — говорится в сообщении.

К самостоятельному посещению также рекомендуется одна из самых высоких смотровых площадок в городе, которая находится в комплексе «Москва-Сити». В самом центре Москвы также расположен парящий мост в парке «Зарядье», с которого можно рассмотреть все центральные достопримечательности.

Ранее в список популярных мест в столице, где можно увидеть цветущие яблони, попали музей-заповедник «Царицыно», детский парк имени Н.Н. Прямикова, парк «Северное Тушино», а также музей-усадьба «Кусково».