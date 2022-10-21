Москву назвали самым дорогим для жизни городом России

Самые дорогие города страны определили десять тысяч россиян в ходе опроса сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

«Москва — самый дорогой город страны: в этом убеждены 60 процентов опрошенных. Впрочем, по сравнению с прошлым годом число тех, кто оценивает стоимость жизни в столице как высокую, сократилось на четыре процентных пункта», — говорится в сообщении с уточнением, что в топ-5 расходов москвичей входят жилье, продукты питания, проезд на общественном транспорте, жилищно-коммунальные, медицинские, бытовые и другие услуги.

Вторым по дороговизне жизни городом 57 процентов опрошенных назвали Уфу. Респонденты отметили, что цены в городе завышены на жилье, ЖКХ и бензин. Добавив к этому списку продукты и проезд на общественном транспорте, недешевым для жизни назван Краснодар. Так ответил 51 процент горожан. Замкнули пятерку лидеров Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону с 49 и 48 процентами голосов.

Кроме того, к самым дорогим городам России отнесли Волгоград, Екатеринбург, Казань, Красноярск и Омск.

Ранее названы российские города с самыми большими сроками ипотеки. По данным аналитиков, первое место в рейтинге заняла Москва.