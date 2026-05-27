Зима в конце мая снова пришла в Новую Москву и Подмосковье

Новую Москву и Подмосковье накрыл мощный дождь с градом и снегом. Telegram-канал «Москва сегодня» отмечает, что в столичный регион в конце мая снова пришла зима.

На фото в сети видно, как зеленый газон около парковки замело — он стал белым от выпавших осадков. Также видно асфальт и машины, которые занесло мокрым снегом.

Тем временем Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщает, что в Подмосковье и Новой Москве начался сильный град. Непогода бушует в южной части региона. Местные жители поделились кадрами.

На одном из видео показали лужайку с балкона. На записи видны порывы ветра, меняющие направление капель дождя. На еще одном видео местный житель показал вид из машины: там град падает на лобовое стекло, на дороге ничего не видно. На шоссе же появилась первая снежная колея, по которой двигаются автомобили.

В Москве и области не закончатся осенние холода до самого лета. В частности, специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в ежедневном графике продолжат лить скоротечные дожди, а по ночам должно быть снова холодно. В Центральной России, объяснил он, остановится тыловая часть циклона североатлантического происхождения. Москвичам также назвали самые холодные дни на этой неделе.