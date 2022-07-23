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Найденная у жилого дома в Москве змея попала на видео
Кадр: Telegram-канал «Бирюлево»
Найденная у жилого дома на юге Москвы змея попала на видео. Сделанной одним из очевидцев записью поделился Telegram-канал «Бирюлево».
Уточняется, что инцидент произошел на Ягодной улице. Прибывшим на место сотрудникам МЧС удалось поймать змею, спрятавшуюся в кустах недалеко от подъезда.
«Я сегодня тоже пошла гортензию свою полоть на даче, а меня там змея встретила», — рассказала подписчица канала.
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