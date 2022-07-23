Найденная у жилого дома в Москве змея попала на видео

«Я сегодня тоже пошла гортензию свою полоть на даче, а меня там змея встретила», — рассказала подписчица канала.

Ранее распространенные ошибки в действиях пострадавших при укусе гадюки, назвал герпетолог и ветеринар Ян Ермолов. Он предупредил об опасности самолечения.