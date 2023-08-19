22:25, 19 августа 2023
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Змея заползла к жителям дома в Москве и попала на видео
Золотистая змея заползла в столичную квартиру .
Фото: David Northcott / DanitaDelimont / Globallookpress.com
Золотистая змея заползла в квартиру Москвы и попала на видео. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал Mash.
По имеющейся информации, инцидент произошел в одном из жилых комплексов на Шаболовке. Полутораметровая рептилия ползала по дверям и стенам одной из квартир.
По предварительным данным, змея сбежала из террариума, который принадлежит одному из жильцов того же жилого комплекса.
Ранее агрессивную змею обнаружили в контейнере на предприятии в Москве.