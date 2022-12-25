Москвичи оценили знаки благодарности курьерам на улицах города

Появившиеся на улицах Москвы новые «дорожные» знаки, выражающие благодарность работникам служб доставки, оценили столичные жители. Фотографии некоторых табличек опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы»: на них нарисованы люди на самокатах и велосипедах и написаны обращения, например, «Спасибо за проделанный путь», «Вас ничто не остановит» и «Спасибо от всего города».

«Профессия года», «Как мило», «Москва без кучи курьеров — не Москва. Люди реально делают город комфортным для жизни, столько времени экономится на походах по магазинам», — прокомментировали юзеры.

Однако нашлись и те, кому данная инициатива показалась бессмысленной. Некоторые пользователи отметили, что в таком случае подобные таблички необходимо посвящать также врачам, работникам экстренных служб и представителям других важных профессий.

«Лично у меня к ним один негатив, если они по тротуарам носятся. Еще и сигналят нагло», «А за что, собственно, такие почести? За выполнение прямых обязанностей?», «А почему город не благодарит всех, кто выдает товар курьерам, кто собирает для них, кто производит то, что они доставляют?» — возмутились они.

Ранее был назван процент планирующих работать в новогодние каникулы россиян. Выяснилось, что таких граждан по стране около 50 процентов — десять процентов из них выбрали подработки курьерами или разнорабочими.